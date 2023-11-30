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Дома в Tatabanyai jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 5 комнат в Tarjan, Венгрия
Дом 5 комнат
Tarjan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€79,062
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Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€35,961
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€163,677
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Дом 4 комнаты в Vertesszolos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€181,129
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€79,062
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Дом 3 комнаты в Szarliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szarliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€118,725
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Дом 1 комната в Gyermely, Венгрия
Дом 1 комната
Gyermely, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€41,514
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€77,740
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
€111,431
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Дом 1 комната в Vertesszolos, Венгрия
Дом 1 комната
Vertesszolos, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€84,615
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Дом 3 комнаты в Сомор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сомор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€74,435
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Дом 4 комнаты в Vertesszolos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vertesszolos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€157,423
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Дом 6 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€215,504
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Дом 5 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€171,874
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Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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