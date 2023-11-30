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Земельные участки в Татабанья, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 943 м²
€25,703
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 2 243 м²
€52,423
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€259,625
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€76,052
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 8 092 м²
€136,369
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€812,968
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