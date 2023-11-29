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Земельные участки в Tapolcai jaras, Венгрия

69 объектов найдено
Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€8,911
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 7 888 м²
€47,176
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€144,148
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Земельные участки в Балатондерич, Венгрия
Земельные участки
Балатондерич, Венгрия
Площадь 810 м²
€57,473
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Земельные участки в Szentbekkalla, Венгрия
Земельные участки
Szentbekkalla, Венгрия
Площадь 6 974 м²
€52,224
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Земельные участки в Szentbekkalla, Венгрия
Земельные участки
Szentbekkalla, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€78,467
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 2 318 м²
€183,676
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€258,496
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Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 1 022 м²
€94,213
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Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€170,056
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 3 460 м²
€183,440
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Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 1 508 м²
€104,711
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Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 1 152 м²
€91,589
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Земельные участки в Nemesgulacs, Венгрия
Земельные участки
Nemesgulacs, Венгрия
Площадь 3 261 м²
€64,296
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Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 2 880 м²
€39,102
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Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 5 760 м²
€78,205
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Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 2 880 м²
€39,102
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Земельные участки в Gyulakeszi, Венгрия
Земельные участки
Gyulakeszi, Венгрия
Площадь 8 640 м²
€117,307
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Земельные участки в Vigantpetend, Венгрия
Земельные участки
Vigantpetend, Венгрия
Площадь 2 016 м²
€7,348
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Земельные участки в Balatonhenye, Венгрия
Земельные участки
Balatonhenye, Венгрия
Площадь 3 346 м²
€130,258
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Земельные участки в Balatonhenye, Венгрия
Земельные участки
Balatonhenye, Венгрия
Площадь 3 384 м²
€131,741
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Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 2 405 м²
€23,356
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 7 343 м²
€130,782
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Земельные участки в Lesenceistvand, Венгрия
Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
Площадь 2 168 м²
€49,770
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 4 745 м²
€128,423
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€82,929
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Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 923 м²
€78,467
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 510 м²
€69,545
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€259,808
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 272 м²
€112,436
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