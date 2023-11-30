Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Tabi jaras
  5. Дома

Дома в Tabi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Андоч, Венгрия
Дом 5 комнат
Андоч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
€131,946
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Nagocs, Венгрия
Дом 6 комнат
Nagocs, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Объект расположен в тихой улочке в Сомогском уезде в районе Таб, в деревне Nágocs (по-немецк…
€99,200
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Андоч, Венгрия
Дом 5 комнат
Андоч, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€251,201
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Бабоньмедьер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бабоньмедьер, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€33,053
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Tabi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти