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Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Se, Венгрия
Земельные участки
Se, Венгрия
Площадь 823 м²
€52,873
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Земельные участки в Торонь, Венгрия
Земельные участки
Торонь, Венгрия
Площадь 832 м²
€10,577
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Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 2 790 м²
€44,902
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Земельные участки в Taplanszentkereszt, Венгрия
Земельные участки
Taplanszentkereszt, Венгрия
Площадь 813 м²
€11,826
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Земельные участки в Csempeszkopacs, Венгрия
Земельные участки
Csempeszkopacs, Венгрия
Площадь 7 079 м²
€51,810
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Земельные участки в Taplanszentkereszt, Венгрия
Земельные участки
Taplanszentkereszt, Венгрия
Площадь 8 189 м²
€97,239
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Земельные участки в Se, Венгрия
Земельные участки
Se, Венгрия
Площадь 1 236 м²
€70,959
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