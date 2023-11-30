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Квартиры в Szombathelyi jaras, Венгрия

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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Se, Венгрия
Квартира 1 комната
Se, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€52,620
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€235,335
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€84,615
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€99,158
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€68,485
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€70,601
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€68,485
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
€78,004
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€181,790
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€105,504
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Квартира 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€158,627
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€91,983
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Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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