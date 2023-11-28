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Коммерческая недвижимость в Szobi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Сокойя, Венгрия
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
Площадь 580 м²
€1,29 млн
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