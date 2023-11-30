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Земельные участки в Сексард, Венгрия

14 объектов найдено
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 032 м²
€27,898
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 488 м²
€23,913
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€15,676
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 606 м²
€17,270
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 946 м²
€31,883
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 046 м²
€31,883
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 204 м²
€31,883
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€31,883
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 227 м²
€31,883
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 983 м²
€91,983
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€488,825
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 004 м²
€70,959
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 646 м²
€57,818
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 6 854 м²
€79,062
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