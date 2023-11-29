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Земельные участки в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

41 объект найдено
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€26,095
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Земельные участки в Ньирбогдань, Венгрия
Земельные участки
Ньирбогдань, Венгрия
Площадь 510 000 м²
€1,33 млн
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 9 868 м²
€31,288
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
Предлагаю на продажу этот замечательный участок с множеством возможностей в городском саду Ш…
€178,749
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Земельные участки в Тисалёк, Венгрия
Земельные участки
Тисалёк, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€16,962
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 716 м²
€260,687
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Земельные участки в Tuzser, Венгрия
Земельные участки
Tuzser, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€1,69 млн
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 661 м²
€54,538
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Земельные участки в Балькань, Венгрия
Земельные участки
Балькань, Венгрия
Площадь 2 243 м²
€7,750
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 733 м²
€11,743
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 326 м²
€24,660
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Земельные участки в Лонья, Венгрия
Земельные участки
Лонья, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€6,002
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Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€2,622
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Земельные участки в Jeke, Венгрия
Земельные участки
Jeke, Венгрия
Площадь 2 903 м²
€3,907
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 986 м²
€45,893
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 836 м²
€20,193
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 926 м²
€104,637
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 6 519 м²
€24,389
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 2 064 м²
€22,291
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 4 781 м²
€18,331
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 2 345 м²
€31,470
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 949 м²
€8,392
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Земельные участки в Tuzser, Венгрия
Земельные участки
Tuzser, Венгрия
Площадь 112 700 м²
Вы ищете возможности для инвестиций в промышленность Венгрии? Тогда у нас есть именно то, ч…
€1,75 млн
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 2 969 м²
€76,052
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€153,389
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Земельные участки в Hetefejercse, Венгрия
Земельные участки
Hetefejercse, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€15,210
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Земельные участки в Айяк, Венгрия
Земельные участки
Айяк, Венгрия
Площадь 802 м²
€7,343
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 723 м²
€8,130
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Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
Площадь 100 000 м²
€131,124
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Земельные участки в Демечер, Венгрия
Земельные участки
Демечер, Венгрия
Площадь 2 200 м²
€3,278
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