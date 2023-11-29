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Дома в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

134 объекта найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Матесалька, Венгрия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
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Дом 3 комнаты в Ujkenez, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ujkenez, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€18,095
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Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€43,271
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Дом 5 комнат в Гававенчелле, Венгрия
Дом 5 комнат
Гававенчелле, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€30,683
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,562
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€148,170
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€91,787
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Дом 2 комнаты в Эрпатак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрпатак, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€27,536
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€43,795
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€255,691
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Дом 2 комнаты в Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€97,032
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Дом 2 комнаты в Тисавашвари, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисавашвари, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€17,046
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Дом 3 комнаты в Nyirloevo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirloevo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€39,311
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Дом 3 комнаты в Сатмарчеке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сатмарчеке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€34,092
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Дом 3 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 3 комнаты
Офехерто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€91,524
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€52,450
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€77,337
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€227,893
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Дом 3 комнаты в Айяк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айяк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€20,718
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Дом 3 комнаты в Фехердьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фехердьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€28,847
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Дом 4 комнаты в Торньошпальца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€34,066
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Дом 7 комнат в Айяк, Венгрия
Дом 7 комнат
Айяк, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€116,438
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Дом 3 комнаты в Szabolcsbaka, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szabolcsbaka, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€71,856
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€104,637
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Дом 5 комнат в Кишварда, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишварда, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€116,438
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€86,279
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€91,787
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Дом 2 комнаты в Hetefejercse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€26,225
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Дом 2 комнаты в Pap, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pap, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€27,536
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€76,052
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Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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