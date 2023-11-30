Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Южно-Задунайский край
  5. Виллы

Виллы в Южно-Задунайский край, Венгрия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Polany, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Polany, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
€146,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти