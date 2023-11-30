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Дома в Южно-Задунайский край, Венгрия

549 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€113,701
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Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
€1,69 млн
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Дом 8 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€369,926
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Дом 2 комнаты в Ланьчок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€87,259
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Дом 6 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€235,335
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Дом 4 комнаты в Лендьельтоти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€39,637
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€73,774
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€50,240
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Дом 6 комнат в Ofalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€396,633
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Дом 3 комнаты в Беременд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Беременд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€105,504
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Дом 1 комната в Веменд, Венгрия
Дом 1 комната
Веменд, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 152 м²
€19,805
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
€49,976
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Дом 4 комнаты в Саланта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саланта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€89,903
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€71,129
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Дом 2 комнаты в Балатонсемеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,774
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Дом 5 комнат в Шиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€55,529
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€184,831
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Дом 4 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€317,306
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Дом 6 комнат в Szantod, Венгрия
Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€343,748
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Дом 3 комнаты в Palotabozsok, Венгрия
Дом 3 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€26,178
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€52,884
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€222,088
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Дом 7 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€73,774
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Дом 3 комнаты в Седеркень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Седеркень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€39,663
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Дом 7 комнат в Надьхаршань, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьхаршань, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€128,245
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Дом 4 комнаты в Беременд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Беременд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
€52,620
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€118,963
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Дом 4 комнаты в Oereglak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Oereglak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€190,119
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Дом 2 комнаты в Savoly, Венгрия
Дом 2 комнаты
Savoly, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€39,663
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Дом 4 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€147,812
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Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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