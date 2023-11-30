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Отели в Soproni jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
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