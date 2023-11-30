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Квартиры в Soproni jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€153,365
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€171,874
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€100,216
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€145,432
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Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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