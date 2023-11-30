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Жильё в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
10
15 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Фертёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фертёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€110,793
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€153,365
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Дом 5 комнат в Фертёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€113,701
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Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€356,969
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€171,874
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Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€222,114
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€100,216
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Квартира 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€145,432
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Дом 7 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 7 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€1,32 млн
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Дом 4 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€272,354
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Дом 3 комнаты в Шопрон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€163,704
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Дом 4 комнаты в Sopronhorpacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sopronhorpacs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€147,812
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Дом 2 комнаты в Szakony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szakony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€47,569
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Дом 5 комнат в Шопрон, Венгрия
Дом 5 комнат
Шопрон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€314,662
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Дом 3 комнаты в Fertorakos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fertorakos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
€312,743
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Типы недвижимости в Soproni jaras

квартиры
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Параметры недвижимости в Soproni jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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