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Квартиры в медье Шомодь, Венгрия

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92 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€367,697
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€373,336
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€340,738
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€366,281
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€272,974
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€149,219
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€151,841
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€212,421
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€61,628
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€82,608
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€191,441
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€150,792
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€261,671
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€261,199
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,542
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€91,787
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Квартира 2 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€118,011
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€87,066
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Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€191,179
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Квартира 2 комнаты в Кётче, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кётче, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 30 м²
€97,032
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Квартира 3 комнаты в Балатонвилагош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонвилагош, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
€170,199
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Квартира 3 комнаты в Закань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Закань, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€26,172
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Квартира 4 комнаты в Надьатад, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьатад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,412
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Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€94,147
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€57,432
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Квартира 3 комнаты в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€117,749
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€445,559
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Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€130,862
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€151,841
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Квартира 4 комнаты в Szantod, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szantod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€248,873
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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