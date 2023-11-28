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Земельные участки в Sarbogardi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Igar, Венгрия
Земельные участки
Igar, Венгрия
Площадь 1 417 м²
€7,601
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Земельные участки в Sarkeresztur, Венгрия
Земельные участки
Sarkeresztur, Венгрия
Площадь 1 707 м²
€5,740
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Земельные участки в Вайта, Венгрия
Земельные участки
Вайта, Венгрия
Площадь 2 693 м²
€26,243
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Земельные участки в Мезёсилаш, Венгрия
Земельные участки
Мезёсилаш, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€395,090
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