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Виллы в Pecsi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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