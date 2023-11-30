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Жильё в Papai jaras, Венгрия

Папа
19
34 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€36,452
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Дом 1 комната в Васар, Венгрия
Дом 1 комната
Васар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€36,853
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Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
€259,824
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Дом 2 комнаты в Adasztevel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Adasztevel, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€42,155
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Квартира 3 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€140,517
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 102 м²
€104,637
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Дом 3 комнаты в Папатесер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папатесер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€45,602
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Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
€222,648
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Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€178,328
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€186,196
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Дом 4 комнаты в Ловаспатона, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ловаспатона, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€41,697
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Квартира 4 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,542
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€103,588
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Дом 4 комнаты в Adasztevel, Венгрия
Дом 4 комнаты
Adasztevel, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€75,790
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€130,862
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Дом 2 комнаты в Homokboedoege, Венгрия
Дом 2 комнаты
Homokboedoege, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€67,922
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€78,150
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Дом 5 комнат в Васар, Венгрия
Дом 5 комнат
Васар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€33,830
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Дом 1 комната в Папа, Венгрия
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€33,830
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Дом 4 комнаты в Папатесер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папатесер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€28,847
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Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€193,801
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Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€159,971
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Дом 4 комнаты в Чот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€88,509
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Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€786,743
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Дом 3 комнаты в Gecse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gecse, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€65,562
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Дом 2 комнаты в Такачи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Такачи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€38,550
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Дом 8 комнат в Папа, Венгрия
Дом 8 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€195,374
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Дом 2 комнаты в Такачи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Такачи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€45,893
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Дом 3 комнаты в Doebroente, Венгрия
Дом 3 комнаты
Doebroente, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€85,230
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Квартира 1 комната в Папа, Венгрия
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€23,340
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Типы недвижимости в Papai jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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