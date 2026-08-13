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Жилье в Papai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
На левом берегу реки Маркал, между Мадьяргенчем и Шергени, находится небольшая деревня Кемен…
$63,378
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Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия

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