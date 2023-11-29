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Дома в Папа, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 102 м²
€104,637
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Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
€222,648
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€186,196
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€103,588
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€130,862
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€78,150
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Дом 1 комната в Папа, Венгрия
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€33,830
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Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€193,801
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Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€159,971
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Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€786,743
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Дом 8 комнат в Папа, Венгрия
Дом 8 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€195,374
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€96,769
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Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€103,588
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