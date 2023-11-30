Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Озд

Жильё в Озд, Венгрия

квартиры
8
дома
11
19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€21,154
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€27,764
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€21,154
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€31,731
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€31,704
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€27,764
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€27,764
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€10,577
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€11,899
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€34,375
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€19,711
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€28,796
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€25,120
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€20,762
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€47,306
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€33,902
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
€27,595
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…
€34,165
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€34,165
Оставить заявку
Realting.com
Перейти