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Жильё в Орошхаза, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€45,285
в месяц
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Дом 4 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€26,372
в месяц
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