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Дома в Ньиредьхаза, Венгрия

110 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€117,939
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€69,453
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
€864,889
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€175,337
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€175,337
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€156,990
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,848
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€148,817
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€92,188
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€64,605
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€43,987
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€256,808
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€148,604
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€151,749
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Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€261,825
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
€322,368
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€89,110
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€115,319
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€259,467
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€183,435
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€170,331
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€52,679
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€169,833
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€301,401
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€228,889
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Дом 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€52,155
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€105,094
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€86,656
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€227,754
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
€301,401
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Параметры недвижимости в Ньиредьхаза, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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