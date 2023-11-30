ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Северная Венгрия
Коммерческая недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия
Gyoengyoesi jaras
7
Hatvani jaras
5
Дьёндьёш
5
Egri jaras
4
Petervasarai jaras
4
Эгер
3
Очистить
30 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
385 м²
€140,517
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
202 м²
€210,776
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
2 131 м²
€925,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Токай, Венгрия
58 м²
€317,887
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
97 м²
€68,668
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€22,536
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
20 950 м²
€3,91 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
160 м²
В этом потрясающем месте, где вы и ваши гости можете отдохнуть в гармонии с природой, на про…
€328,794
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
422 м²
€195,711
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Hort, Венгрия
2 000 м²
€659,415
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€365,066
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
4 886 м²
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€340,922
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€367,147
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
940 м²
€690,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
87 м²
€17,046
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
497 м²
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
€288,472
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
252 м²
€293,717
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Uppony, Венгрия
240 м²
€52,187
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
245 м²
€65,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
1
330 м²
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
3 250 м²
€734,293
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
85 м²
€60,317
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
3 937 м²
€2,47 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
350 м²
€354,034
Рекомендовать
Оставить заявку
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Северная Венгрия
инвестиционная недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL