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Коммерческая недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия

Gyoengyoesi jaras
7
Hatvani jaras
5
Дьёндьёш
5
Egri jaras
4
Petervasarai jaras
4
Эгер
3
30 объектов найдено
Poultry farm for sale в Csany, Венгрия
Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
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Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€140,517
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Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 202 м²
€210,776
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Коммерческая в Тактахаркань, Венгрия
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
Площадь 2 131 м²
€925,000
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Коммерческая в Токай, Венгрия
Коммерческая
Токай, Венгрия
Площадь 58 м²
€317,887
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€68,668
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Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,30 млн
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€22,536
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 20 950 м²
€3,91 млн
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Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 160 м²
В этом потрясающем месте, где вы и ваши гости можете отдохнуть в гармонии с природой, на про…
€328,794
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Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€195,711
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Коммерческая в Hort, Венгрия
Коммерческая
Hort, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€659,415
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Коммерческая в Хатван, Венгрия
Коммерческая
Хатван, Венгрия
Площадь 366 м²
€365,066
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Коммерческая в Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
Площадь 2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,30 млн
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Коммерческая в Лёринци, Венгрия
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
Площадь 4 886 м²
€3,00 млн
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Коммерческая в Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
Площадь 825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€340,922
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Коммерческая в Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€367,147
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 940 м²
€690,000
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 87 м²
€17,046
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 497 м²
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
€288,472
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Коммерческая в Egerszalok, Венгрия
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
Площадь 252 м²
€293,717
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Коммерческая в Uppony, Венгрия
Коммерческая
Uppony, Венгрия
Площадь 240 м²
€52,187
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Коммерческая в Paradsasvar, Венгрия
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 245 м²
€65,300
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Коммерческая 1 ванная в Хевеш, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
€160,000
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Коммерческая в Лёринци, Венгрия
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
Площадь 3 250 м²
€734,293
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Коммерческая в Kisgyor, Венгрия
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
Площадь 85 м²
€60,317
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 3 937 м²
€2,47 млн
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 350 м²
€354,034
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,70 млн
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,70 млн
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Типы недвижимости в Северная Венгрия

инвестиционная недвижимость
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