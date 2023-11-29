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Жильё в Надьмарош, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€393,371
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Дом 6 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€340,660
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Дом 5 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€416,974
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