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Квартиры в Mori jaras, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Мор, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мор, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€76,236
в месяц
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Квартира 2 спальни в медье Фейер, Венгрия
Квартира 2 спальни
медье Фейер, Венгрия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Ультрасовременный двухуровневый пентхаус в современном жилом доме в южном пригороде Афин Вул…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 4 спальни в медье Фейер, Венгрия
Квартира 4 спальни
медье Фейер, Венгрия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Квартира в стиле лофт в элитной резиденции, Колонаки. Центр для престижных магазинов, уникал…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Mori jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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