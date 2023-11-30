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Дома в Мишкольц, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€156,009
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Дом 6 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€235,335
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€116,081
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€109,735
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€92,283
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€74,038
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Параметры недвижимости в Мишкольц, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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