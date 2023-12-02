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Земельные участки в Marcali jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Земельные участки
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Площадь 1 818 м²
€10,519
в месяц
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Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Площадь 786 м²
€223,263
в месяц
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Земельные участки в Somogyzsitfa, Венгрия
Земельные участки
Somogyzsitfa, Венгрия
Площадь 8 431 м²
€118,337
в месяц
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Земельные участки в Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
Площадь 1 989 м²
€23,667
в месяц
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