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Дома в Komloi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Мадьяррегредь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьяррегредь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Maza, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maza, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€20,718
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Дом 2 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€33,830
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Дом 3 комнаты в Koebleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koebleny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€23,340
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Параметры недвижимости в Komloi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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