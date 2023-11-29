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Жильё в Komloi jaras, Венгрия

Комло
11
16 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Мадьяррегредь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьяррегредь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,300
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€41,697
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Дом 4 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€314,697
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€39,311
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Дом 4 комнаты в Maza, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maza, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€20,718
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Квартира 3 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€44,556
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Квартира 1 комната в Комло, Венгрия
Квартира 1 комната
Комло, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
€7,867
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€34,092
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€46,156
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Квартира 3 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€33,830
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Дом 2 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€33,830
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,715
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€41,697
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Дом 3 комнаты в Koebleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koebleny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€23,340
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€33,830
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Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€35,403
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Типы недвижимости в Komloi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Komloi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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