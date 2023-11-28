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Земельные участки в Komaromi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€15,746
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Земельные участки в Ач, Венгрия
Земельные участки
Ач, Венгрия
Площадь 642 м²
€20,705
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Земельные участки в Моча, Венгрия
Земельные участки
Моча, Венгрия
Площадь 1 230 м²
€20,863
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 1 759 м²
€41,727
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 2 753 м²
€57,473
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 1 683 м²
€47,384
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 2 318 м²
€55,085
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 30 000 м²
Na predaj pozemok s rozlohou 3100 m². Vhodné na podnikanie, na výstavbu skladov alebo priem…
€879,437
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Земельные участки в Комаром, Венгрия
Земельные участки
Комаром, Венгрия
Площадь 5 348 м²
€52,224
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