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Дома в Komaromi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 7 комнат в Ач, Венгрия
Дом 7 комнат
Ач, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€364,302
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Дом 5 комнат в Бабольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Бабольна, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€104,809
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Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€109,815
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Дом 2 комнаты в Моча, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€64,211
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Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€23,326
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Дом 3 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€31,188
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Дом 3 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€209,408
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Дом 6 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 6 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
€248,983
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Дом 1 комната в Альмашфюзитё, Венгрия
Дом 1 комната
Альмашфюзитё, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
У вас недостаточно денег, чтобы купить квартиру за 20-30-40 миллионов, где вы даже не можете…
€39,182
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Дом 3 комнаты в Надьигманд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьигманд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€45,210
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Дом 2 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€44,351
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Дом 2 комнаты в Надьигманд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьигманд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 86 м²
€22,307
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Дом 2 комнаты в Kisigmand, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kisigmand, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€39,246
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Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€13,170
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Дом 5 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€200,497
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Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€139,598
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Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€40,826
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Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€149,390
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Дом 4 комнаты в Бабольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бабольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€123,081
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Дом 6 комнат в Надьигманд, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьигманд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 363 м²
€469,754
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Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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