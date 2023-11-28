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Венгрия
Жилая
Komaromi jaras
Дома
Дома в Komaromi jaras, Венгрия
Дом
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20 объектов найдено
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Дом 7 комнат
Ач, Венгрия
7
3
120 м²
€364,302
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Дом 5 комнат
Бабольна, Венгрия
5
2
130 м²
€104,809
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Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3
1
79 м²
€109,815
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Дом 2 комнаты
Моча, Венгрия
2
1
61 м²
€64,211
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Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
1
25 м²
€23,326
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Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3
1
92 м²
€31,188
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Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3
2
220 м²
€209,408
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Дом 6 комнат
Комаром, Венгрия
6
2
217 м²
€248,983
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Дом 1 комната
Альмашфюзитё, Венгрия
1
1
46 м²
У вас недостаточно денег, чтобы купить квартиру за 20-30-40 миллионов, где вы даже не можете…
€39,182
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Дом 3 комнаты
Надьигманд, Венгрия
3
1
99 м²
€45,210
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Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
2
70 м²
€44,351
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Дом 2 комнаты
Надьигманд, Венгрия
2
86 м²
€22,307
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Дом 2 комнаты
Kisigmand, Венгрия
2
1
81 м²
€39,246
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Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
1
25 м²
€13,170
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Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
5
2
160 м²
€200,497
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Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4
2
132 м²
€139,598
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Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2
87 м²
€40,826
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Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4
2
135 м²
€149,390
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Дом 4 комнаты
Бабольна, Венгрия
4
1
100 м²
€123,081
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Дом 6 комнат
Надьигманд, Венгрия
6
3
363 м²
€469,754
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Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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