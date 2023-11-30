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Земельные участки в медье Комаром-Эстергом, Венгрия

110 объектов найдено
Земельные участки в Gyermely, Венгрия
Земельные участки
Gyermely, Венгрия
Площадь 806 м²
€49,554
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Земельные участки в Verteskethely, Венгрия
Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
Площадь 1 462 м²
€11,743
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 431 м²
€50,885
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 943 м²
€25,703
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 747 м²
€834,772
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Земельные участки в Кишбер, Венгрия
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
Площадь 3 625 м²
€66,282
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Земельные участки в Чеп, Венгрия
Земельные участки
Чеп, Венгрия
Площадь 6 600 м²
€36,853
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 913 м²
€395,039
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 130 м²
€20,945
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 350 м²
SELLER! A 1350m2 plot on MADÁRHEGY! Recommended for investors, investors and private indivi…
€543,510
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 135 м²
€180,286
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 026 м²
The property is located in Széphalom, in the 2nd district. It is situated in a quiet environ…
€384,434
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 901 м²
Due to its dynamic development, Józsefváros has become one of the main targets for investors…
€636,304
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Земельные участки в Дунаальмаш, Венгрия
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
Площадь 1 770 м²
€21,210
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 745 м²
€209,450
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 669 м²
€100,748
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 998 м²
€2,86 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 392 м²
€48,253
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 023 м²
€159,076
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 558 м²
€320,183
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 008 м²
€117,426
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 397 м²
Отлично подойдет как для коммерческого использования, так и для строительства собственного д…
€79,273
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€397,690
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Земельные участки в Сомод, Венгрия
Земельные участки
Сомод, Венгрия
Площадь 906 м²
€4,746
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 748 м²
€198,845
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€265,127
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Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 260 000 м²
€3,78 млн
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 615 м²
€143,495
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Земельные участки в Дорог, Венгрия
Земельные участки
Дорог, Венгрия
Площадь 6 050 м²
€17,223
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 078 м²
€287,042
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