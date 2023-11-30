ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Земельные участки
медье Комаром-Эстергом
Земельные участки в медье Комаром-Эстергом, Венгрия
Очистить
110 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Gyermely, Венгрия
806 м²
€49,554
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
1 462 м²
€11,743
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 431 м²
€50,885
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
943 м²
€25,703
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
2 747 м²
€834,772
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кишбер, Венгрия
3 625 м²
€66,282
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Чеп, Венгрия
6 600 м²
€36,853
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
913 м²
€395,039
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
3 130 м²
€20,945
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 350 м²
SELLER! A 1350m2 plot on MADÁRHEGY! Recommended for investors, investors and private indivi…
€543,510
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 135 м²
€180,286
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 026 м²
The property is located in Széphalom, in the 2nd district. It is situated in a quiet environ…
€384,434
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
901 м²
Due to its dynamic development, Józsefváros has become one of the main targets for investors…
€636,304
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
1 770 м²
€21,210
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 745 м²
€209,450
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
669 м²
€100,748
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
998 м²
€2,86 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
3 392 м²
€48,253
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 023 м²
€159,076
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
558 м²
€320,183
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
2 008 м²
€117,426
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
397 м²
Отлично подойдет как для коммерческого использования, так и для строительства собственного д…
€79,273
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 500 м²
€397,690
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Сомод, Венгрия
906 м²
€4,746
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
748 м²
€198,845
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 000 м²
€265,127
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
260 000 м²
€3,78 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
615 м²
€143,495
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Дорог, Венгрия
6 050 м²
€17,223
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 078 м²
€287,042
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL