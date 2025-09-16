Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Венгрия
  3. медье Комаром-Эстергом
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в медье Комаром-Эстергом, Венгрия

1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
UP UP
Коттедж 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продаю деревянный летний домик буквально над озером. Он расположен в живописном месте на …
$70,574
Частный продавец
Языки общения
Русский
Параметры недвижимости в медье Комаром-Эстергом, Венгрия

