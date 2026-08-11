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Коммерческая недвижимость в медье Комаром-Эстергом, Венгрия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Tardos, Венгрия
Коммерческое помещение
Tardos, Венгрия
Проект MGC подразумевает создание сообщества для людей всех возрастов и национальностей, осо…
$1,03 млн
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