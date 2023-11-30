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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Komarom-Esztergom
Коммерческая недвижимость в Komarom-Esztergom, Венгрия
Будапешт
45
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62 объекта найдено
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
81 м²
€117,426
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
200 м²
€140,912
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
203 м²
€1,10 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
326 м²
€2,20 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
128 м²
€296,412
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Коммерческая
Комаром, Венгрия
18 м²
€23,596
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Коммерческая
Комаром, Венгрия
6 м²
€10,340
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
822 м²
€1,14 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
15 м²
€23,861
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
198 м²
€437,724
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
159 м²
€437,910
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
25 м²
€79,589
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
514 м²
€441,002
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
22 м²
€31,550
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 062 м²
€882,003
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
39 м²
€106,873
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
34 м²
€93,298
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
942 м²
€529,988
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
50 м²
€65,237
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
60 м²
€206,149
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
78 м²
€160,000
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
3 м²
€21,210
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
400 м²
€742,090
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
42 м²
€72,804
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Коммерческая
Эстергом, Венгрия
266 м²
€613,227
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
38 м²
€117,426
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 900 м²
€1,23 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
56 м²
€258,338
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 736 м²
€649,760
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