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Коммерческая недвижимость в Komarom-Esztergom, Венгрия

Будапешт
45
62 объекта найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
€117,426
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€140,912
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 203 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 326 м²
€2,20 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 128 м²
€296,412
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Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 18 м²
€23,596
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Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 6 м²
€10,340
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 822 м²
€1,14 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 15 м²
€23,861
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 198 м²
€437,724
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 159 м²
€437,910
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 25 м²
€79,589
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 514 м²
€441,002
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 22 м²
€31,550
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 062 м²
€882,003
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 39 м²
€106,873
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 34 м²
€93,298
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€529,988
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€65,237
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€206,149
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 м²
€21,210
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 400 м²
€742,090
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 42 м²
€72,804
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 266 м²
€613,227
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 38 м²
€117,426
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 900 м²
€1,23 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 56 м²
€258,338
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 736 м²
€649,760
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