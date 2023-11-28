Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Комаром

Жильё в Комаром, Венгрия

квартиры
4
дома
8
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€91,704
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€83,606
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
A uniquely distinctive apartment is for sale in the prime area of Komárom. Do you love blen…
€77,316
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€109,815
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€74,695
Оставить заявку
Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€23,442
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 6 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
€248,983
Оставить заявку
Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€13,170
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€200,497
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€139,598
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€40,826
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€149,390
Оставить заявку
Realting.com
Перейти