Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Kisberi jaras
  5. Дома

Дома в Kisberi jaras, Венгрия

18 объектов найдено
Дом 7 комнат в Кишбер, Венгрия
Дом 7 комнат
Кишбер, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€237,953
Оставить заявку
Дом в Kerekteleki, Венгрия
Дом
Kerekteleki, Венгрия
Площадь 324 м²
€76,153
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€27,764
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Таркань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Таркань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€92,521
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€68,485
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Кишбер, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
€158,389
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Bakonyszombathely, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€104,447
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bakonyszombathely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€76,682
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bakonyszombathely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€47,596
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Часар, Венгрия
Дом 5 комнат
Часар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€196,994
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€73,774
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Асар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Асар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€86,995
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€118,725
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ete, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ete, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
€68,750
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€100,216
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ачтесер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ачтесер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€64,783
Оставить заявку
Дом 1 комната в Часар, Венгрия
Дом 1 комната
Часар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€33,053
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Csatka, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csatka, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€44,415
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти