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Особняки с террасой в Keszthelyi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
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Особняк 6 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Особняк 6 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Элегантный двухэтажный дом у Балатона – идеальное сочетание комфорта и расположения! Пред…
$771,684
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с гаражом
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