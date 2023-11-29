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Жильё в Кестхей, Венгрия

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15 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€364,524
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Дом 5 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 5 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€143,974
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€128,239
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Дом 15 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 15 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
€366,884
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€167,838
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Квартира 1 комната в Кестхей, Венгрия
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€78,648
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Дом 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€164,954
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Дом 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€157,086
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Квартира 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€241,163
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Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€209,536
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Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€314,435
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Квартира 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€826,709
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Дом 7 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 7 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€233,400
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Дом 5 спален в Кестхей, Венгрия
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
В Кестхей Кертвароше мы предлагаем на продажу трехэтажный /подвал, первый, второй этаж / кир…
€365,000
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Дом 5 спален в Кестхей, Венгрия
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу трехэтажный семейный дом в южной части центра города Кестхей. Дом пост…
€349,000
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