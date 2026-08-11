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Жилье в Кестхее, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Кештели, всего в нескольких минутах ходьбы от озера Балатон, продается двухур…
$193,647
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Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
В Кестхей Кертвароше мы предлагаем на продажу трехэтажный /подвал, первый, второй этаж / кир…
$364,346
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