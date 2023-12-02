Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Kalocsai jaras

Жильё в Kalocsai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Шольт, Венгрия
Дом 5 комнат
Шольт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Калоча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Калоча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
€104,199
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kalocsai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти