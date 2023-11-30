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Коммерческая недвижимость в Hevesi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Хевеш, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
€160,000
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