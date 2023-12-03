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Венгрия
Земельные участки
медье Хевеш
Земельные участки в медье Хевеш, Венгрия
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54 объекта найдено
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Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
520 000 м²
€685,970
в месяц
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Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
1
1 600 м²
€12,933
в месяц
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
4 354 м²
€139,886
в месяц
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
20 000 м²
€126,689
в месяц
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Земельные участки
Bodony, Венгрия
1 325 м²
€7,893
в месяц
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€157,042
в месяц
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Земельные участки
Вишонта, Венгрия
1 233 м²
€2,930
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 304 м²
€26,130
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 302 м²
€26,130
в месяц
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Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 413 м²
€21,115
в месяц
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
20 000 м²
€659,840
в месяц
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
1 165 м²
€29,033
в месяц
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Земельные участки
Карачонд, Венгрия
1 260 м²
€10,294
в месяц
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
725 м²
€23,464
в месяц
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Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
1 463 м²
€26,130
в месяц
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
1 012 м²
€28,505
в месяц
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
447 м²
€25,074
в месяц
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Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
1
130 000 м²
€1,70 млн
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
2 770 м²
€51,468
в месяц
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
10 000 м²
€26,130
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
652 м²
€16,364
в месяц
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Земельные участки
Тисанана, Венгрия
886 м²
€17,156
в месяц
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Земельные участки
Херед, Венгрия
20 000 м²
€76,303
в месяц
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Земельные участки
Тисанана, Венгрия
807 м²
€22,435
в месяц
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
6 089 м²
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
€234,903
в месяц
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
882 м²
882 кв.м. Пустующий участок под застройку на продажу в конце Эгера в Осторосе! Доступно толь…
€92,351
в месяц
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Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
315 м²
€42,758
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€17,684
в месяц
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€17,684
в месяц
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