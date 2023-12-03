Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. медье Хевеш

Земельные участки в медье Хевеш, Венгрия

54 объекта найдено
Земельные участки в Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Площадь 520 000 м²
€685,970
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 ванная в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 600 м²
€12,933
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 4 354 м²
€139,886
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€126,689
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Bodony, Венгрия
Земельные участки
Bodony, Венгрия
Площадь 1 325 м²
€7,893
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€157,042
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Вишонта, Венгрия
Земельные участки
Вишонта, Венгрия
Площадь 1 233 м²
€2,930
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 304 м²
€26,130
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€26,130
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
Площадь 1 413 м²
€21,115
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€659,840
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€29,033
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Карачонд, Венгрия
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
Площадь 1 260 м²
€10,294
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 725 м²
€23,464
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 1 463 м²
€26,130
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 1 012 м²
€28,505
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 447 м²
€25,074
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 ванная в Шаруд, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 000 м²
€1,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 770 м²
€51,468
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€26,130
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 652 м²
€16,364
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Тисанана, Венгрия
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
Площадь 886 м²
€17,156
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Херед, Венгрия
Земельные участки
Херед, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,303
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Тисанана, Венгрия
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
Площадь 807 м²
€22,435
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 6 089 м²
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
€234,903
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
Площадь 882 м²
882 кв.м. Пустующий участок под застройку на продажу в конце Эгера в Осторосе! Доступно толь…
€92,351
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 315 м²
€42,758
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€17,684
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€17,684
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти