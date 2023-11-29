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Венгрия
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Gyori jaras
Дома
Дома в Gyori jaras, Венгрия
Дом
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104 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4
2
103 м²
€159,873
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Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
2
1
80 м²
€64,185
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Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
4
1
114 м²
€65,260
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Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5
135 м²
€178,193
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Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€99,069
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Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
4
2
149 м²
€243,741
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Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
3
1
80 м²
€94,089
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Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6
2
260 м²
€272,309
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Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
5
2
142 м²
€259,467
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Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3
1
85 м²
€117,677
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Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
10 м²
€23,326
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Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5
2
170 м²
€261,825
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Дом 6 комнат
Дунасег, Венгрия
6
2
163 м²
€209,408
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
1
93 м²
€209,408
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Дом 2 комнаты
Мошонсентмиклош, Венгрия
2
1
77 м²
€78,364
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
1
112 м²
€233,258
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Дом 6 комнат
Toeltestava, Венгрия
6
1
300 м²
€231,786
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Дом 3 комнаты
Abda, Венгрия
3
1
110 м²
€156,990
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Дом 8 комнат
Abda, Венгрия
8
6
300 м²
€707,636
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
2
170 м²
€492,545
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Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6
4
237 м²
€302,902
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Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5
190 м²
€158,010
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Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
4
2
93 м²
€150,700
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Дом 4 комнаты
Retalap, Венгрия
4
1
125 м²
€99,069
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Дом
Gyori jaras, Венгрия
119 м²
€0
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Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
4
1
105 м²
€146,769
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Дом 3 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
3
1
84 м²
€143,886
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Дом 7 комнат
Kisbajcs, Венгрия
7
2
185 м²
€134,331
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Дом 2 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
2
1
36 м²
€126,165
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Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
1
134 м²
€183,199
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Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия
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