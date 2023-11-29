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Дома в Gyori jaras, Венгрия

104 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€159,873
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Дом 2 комнаты в Boercs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€64,185
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Дом 4 комнаты в Kajarpec, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€65,260
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 135 м²
€178,193
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€99,069
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Дом 4 комнаты в Gyorladamer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€243,741
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Дом 3 комнаты в Vamosszabadi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€94,089
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Дом 6 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€272,309
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Дом 5 комнат в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€259,467
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€117,677
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Дом 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 10 м²
€23,326
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€261,825
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Дом 6 комнат в Дунасег, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунасег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€209,408
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€209,408
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Дом 2 комнаты в Мошонсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мошонсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€78,364
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€233,258
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Дом 6 комнат в Toeltestava, Венгрия
Дом 6 комнат
Toeltestava, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
€231,786
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Дом 3 комнаты в Abda, Венгрия
Дом 3 комнаты
Abda, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€156,990
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Дом 8 комнат в Abda, Венгрия
Дом 8 комнат
Abda, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
€707,636
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€492,545
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Дом 6 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
€302,902
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 190 м²
€158,010
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Дом 4 комнаты в Пер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€150,700
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Дом 4 комнаты в Retalap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Retalap, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€99,069
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Дом в Gyori jaras, Венгрия
Дом
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
€0
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Дом 4 комнаты в Пер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€146,769
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Дом 3 комнаты в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€143,886
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Дом 7 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Дом 7 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€134,331
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Дом 2 комнаты в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€126,165
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Дом 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€183,199
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Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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