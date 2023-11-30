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Венгрия
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Gyali jaras
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Дома в Gyali jaras, Венгрия
Дом
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31 объект найдено
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Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4
1
80 м²
€100,965
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Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4
1
118 м²
€338,037
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Дом 3 комнаты
Felsopakony, Венгрия
3
1
100 м²
€527,602
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Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5
2
156 м²
€225,093
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Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4
1
120 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
100 м²
€149,481
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
141 м²
€185,324
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Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5
2
140 м²
€206,534
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
139 м²
€248,873
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Дом 8 комнат
Дьяль, Венгрия
8
4
171 м²
€209,536
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Дом 7 комнат
Альшонемеди, Венгрия
7
4
210 м²
€234,712
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Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5
2
119 м²
€241,268
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Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5
2
119 м²
€241,268
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Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4
1
91 м²
FAMILY HOUSE IN ÓCSÁ, renovated in 2020, WITH BEAUTIFUL GARDEN, FOR SALE 91 sqm family hous…
€119,323
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Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4
2
95 м²
€183,311
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Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
3
1
81 м²
€233,400
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
95 м²
€196,423
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
93 м²
€196,423
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Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6
2
160 м²
€135,844
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Дом 5 комнат
Альшонемеди, Венгрия
5
1
87 м²
€138,991
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Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6
1
260 м²
€330,432
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Дом 2 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
2
1
64 м²
€75,790
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Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6
1
147 м²
€182,262
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
1
120 м²
€167,838
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Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4
1
97 м²
€197,997
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Дом 1 комната
Дьяль, Венгрия
1
1
46 м²
€112,504
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Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5
2
212 м²
€365,835
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
2
140 м²
€192,752
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Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6
2
250 м²
€301,323
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4
1
81 м²
€183,311
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Параметры недвижимости в Gyali jaras, Венгрия
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