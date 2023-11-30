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Дома в Gyali jaras, Венгрия

31 объект найдено
Дом 4 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€100,965
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Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€338,037
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Дом 3 комнаты в Felsopakony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Felsopakony, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€527,602
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€225,093
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Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€149,481
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€185,324
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€206,534
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€248,873
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Дом 8 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 8 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
€209,536
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Дом 7 комнат в Альшонемеди, Венгрия
Дом 7 комнат
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€234,712
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€241,268
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€241,268
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Дом 4 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
FAMILY HOUSE IN ÓCSÁ, renovated in 2020, WITH BEAUTIFUL GARDEN, FOR SALE 91 sqm family hous…
€119,323
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Дом 4 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€183,311
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Дом 3 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€233,400
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€196,423
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€196,423
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Дом 6 комнат в Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€135,844
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Дом 5 комнат в Альшонемеди, Венгрия
Дом 5 комнат
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€138,991
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Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
€330,432
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Дом 2 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€75,790
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Дом 6 комнат в Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€182,262
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€167,838
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Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€197,997
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Дом 1 комната в Дьяль, Венгрия
Дом 1 комната
Дьяль, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€112,504
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
€365,835
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€192,752
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Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€301,323
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€183,311
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Параметры недвижимости в Gyali jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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