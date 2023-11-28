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Земельные участки в Северный Альфёльд, Венгрия

497 объектов найдено
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 824 м²
€40,624
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Земельные участки в Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Площадь 520 000 м²
€681,166
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Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€9,173
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Земельные участки 1 ванная в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 600 м²
€12,842
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 213 м²
€2,621
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 383 м²
€13,095
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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 2 869 м²
€170,581
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 754 м²
€3,149
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 798 м²
€3,149
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 706 м²
€3,149
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Земельные участки в Хоссупайи, Венгрия
Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 1 675 м²
€13,909
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 342 м²
€3,412
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 856 м²
€3,412
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 595 м²
€2,624
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Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 1 675 м²
€80,042
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Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 602 м²
€230,940
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Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€7,611
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 105 м²
€4,593
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 379 м²
€3,280
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 717 м²
€3,280
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 561 м²
€3,280
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 698 м²
€3,280
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 320 м²
€3,280
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Земельные участки в Felsolajos, Венгрия
Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
Площадь 8 017 м²
€104,973
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 601 м²
€3,280
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 329 м²
€2,887
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 796 м²
€2,887
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 498 м²
€4,461
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 887 м²
€3,149
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 1 030 м²
€3,412
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