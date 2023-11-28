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Венгрия
Земельные участки
Северный Альфёльд
Земельные участки в Северный Альфёльд, Венгрия
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497 объектов найдено
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 824 м²
€40,624
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Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
520 000 м²
€681,166
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Земельные участки
Ижак, Венгрия
20 000 м²
€9,173
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Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
1
1 600 м²
€12,842
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
213 м²
€2,621
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
383 м²
€13,095
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 869 м²
€170,581
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
754 м²
€3,149
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
798 м²
€3,149
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
1 706 м²
€3,149
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Земельные участки
Хоссупайи, Венгрия
1 675 м²
€13,909
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
1 342 м²
€3,412
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
856 м²
€3,412
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
595 м²
€2,624
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Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
1 675 м²
€80,042
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Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
602 м²
€230,940
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Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
1 219 м²
€7,611
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
1 105 м²
€4,593
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
379 м²
€3,280
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
717 м²
€3,280
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
561 м²
€3,280
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
698 м²
€3,280
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
320 м²
€3,280
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Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
8 017 м²
€104,973
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
601 м²
€3,280
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
1 329 м²
€2,887
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
796 м²
€2,887
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
498 м²
€4,461
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
887 м²
€3,149
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Земельные участки
Озд, Венгрия
1 030 м²
€3,412
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