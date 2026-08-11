Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Северном Альфёльде, Венгрия

;
1 объект найдено
Дом в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 330 000 м²
На продажу выставлена земля сельскохозяйственного назначения, находящаяся в небольшой деревн…
$1,14 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Северном Альфёльде, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти