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Квартиры в Северный Альфёльд, Венгрия
Квартира
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499 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€130,380
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,612
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€111,942
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Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
54 м²
€60,580
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Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€75,041
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Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€67,357
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Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
53 м²
€45,839
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€78,364
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
63 м²
€20,967
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
43 м²
€49,535
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€164,853
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
64 м²
€169,046
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Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2
1
72 м²
€27,519
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€95,662
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
61 м²
€27,519
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Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1
1
29 м²
€86,489
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€102,214
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Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€59,992
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€123,181
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€91,469
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Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2
54 м²
€78,364
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
2
100 м²
€288,296
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€209,644
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Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2
1
52 м²
€53,728
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€131,044
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Квартира
Бальмазуйварош, Венгрия
50 м²
€0
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Квартира 2 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
2
1
44 м²
€62,901
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Квартира 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
3
1
60 м²
€98,283
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Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
с видом на море
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