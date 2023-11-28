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Квартиры в Северный Альфёльд, Венгрия

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499 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€130,380
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,612
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€111,942
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€60,580
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Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€75,041
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€67,357
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€45,839
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€78,364
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€20,967
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€49,535
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€164,853
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€169,046
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Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,519
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€95,662
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€27,519
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Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€86,489
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€102,214
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€59,992
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€123,181
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€91,469
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€78,364
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€288,296
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€209,644
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€53,728
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€131,044
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Квартира в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 50 м²
€0
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Квартира 2 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€62,901
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Квартира 3 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€98,283
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Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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