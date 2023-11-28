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Realting.com
Венгрия
Жилая
Fuezesabonyi jaras
Жильё в Fuezesabonyi jaras, Венгрия
дома
27
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28 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
5
5
170 м²
€275,192
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Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
9
8
210 м²
€353,818
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
3
110 м²
€130,782
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Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1
1
37 м²
€42,458
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Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
76 м²
€71,026
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Дом 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
3
1
100 м²
€41,934
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Дом 2 комнаты
Каль, Венгрия
2
1
100 м²
€31,188
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Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3
1
90 м²
€43,244
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Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
5
3
175 м²
€46,914
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Квартира 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
3
1
72 м²
€57,659
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Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3
2
100 м²
€70,239
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
1
102 м²
€63,163
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
1
65 м²
€47,176
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
1
91 м²
€52,155
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Дом 10 комнат
Poroszlo, Венгрия
10
2
500 м²
€139,089
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
1
60 м²
€13,078
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Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
60 м²
€31,319
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Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7
1
127 м²
€38,003
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Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3
1
146 м²
€104,573
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Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4
1
110 м²
€39,313
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Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4
1
98 м²
€78,600
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Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
4
2
160 м²
€78,364
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Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1
1
18 м²
€34,071
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Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3
1
117 м²
€65,522
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Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
50 м²
€33,978
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Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4
2
110 м²
€157,253
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Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
86 м²
€86,656
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Дом 2 комнаты
Шаруд, Венгрия
2
1
76 м²
€22,388
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Параметры недвижимости в Fuezesabonyi jaras, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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