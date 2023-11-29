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Квартиры в Фоньод, Венгрия

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€91,469
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Квартира 1 комната в Фоньод, Венгрия
Квартира 1 комната
Фоньод, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€86,227
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Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€192,014
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Квартира 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€445,287
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Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€117,677
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Квартира 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€117,677
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Квартира 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€366,398
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Квартира 6 комнат в Фоньод, Венгрия
Квартира 6 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
€338,093
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Квартира 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€230,469
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