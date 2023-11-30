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Erdi jaras
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Дома в Erdi jaras, Венгрия
Дом
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123 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
1
90 м²
€171,874
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Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
45 м²
€92,283
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Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
167 м²
€304,085
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Дом 7 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
7
2
340 м²
The incredible panorama of the house (on a clear day you can see all the way to the Danube) …
€581,464
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Дом 1 комната
Тарнок, Венгрия
1
1
35 м²
€47,596
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Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
106 м²
€256,225
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Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
5
2
106 м²
€272,090
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Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
6
2
190 м²
€277,643
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Дом 3 комнаты
Тарнок, Венгрия
3
1
80 м²
€111,057
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Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
2
2
148 м²
€210,215
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Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
1
100 м²
€224,759
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Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
1
148 м²
€200,696
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Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
122 м²
€198,316
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Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4
1
124 м²
€523,555
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Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
182 м²
€330,263
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Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3
1
101 м²
€330,527
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Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
146 м²
I recommend this beautiful semi-detached house in Alsó-Parkváros in Érd to families or coupl…
€248,557
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Дом 7 комнат
Эрд, Венгрия
7
3
215 м²
€224,759
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Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
153 м²
€330,263
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Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3
1
118 м²
€166,586
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Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
73 м²
€124,014
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Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
101 м²
€277,378
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
3
190 м²
€594,685
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Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
112 м²
€261,778
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Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
1
132 м²
€356,705
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Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€237,715
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Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
77 м²
€174,518
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Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия
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